24 pessoas são presas no AC por crimes sexuais e outras violências contra crianças

Durante a Operação Acalento, desencadeada na manhã desta sexta-feira (16) pela Polícia Civil do Acre e simultaneamente em todo o pais, 24 pessoas foram presas. Segundo a assessoria de comunicação do órgão. Foram cumpridos 14 mandados de prisão e 14 de busca domiciliar e a solicitação de três medidas protetivas. “Além das prisões e dos mandados cumpridos, a Policia Civil do Acre realizou 64 diligencias durante o período com emprego efetivo de 57 Policiais no uso de 11 viaturas”.

A ação faz parte de uma operação inédita, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria de Operações Integradas (SEOPI), em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), com o objetivo de combater crimes de violência contra crianças e adolescentes nos 26 estados e no Distrito Federal.

Entre as prisões, a Polícia Civil destacou a do estuprador J.B.S.D., 26 anos. O investigado é reincidente no cometimento de crimes e já foi indiciado por homicídio e porte ilegal de arma de fogo. A prisão de J. B. S. D. em uma residência localizada no bairro Portelinha, em Porto Walter, também foi destacada pela polícia. O acusado vivia maritalmente com uma menor de 13 anos, mantinham relações sexuais ativas e por vezes agrediu a menor com um tapas e arranhões.