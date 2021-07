60% da população de Brasiléia já recebeu a 1ª dose de vacina contra a Covid-19

O Secretário Municipal de Saúde de Brasiléia, João Raimundo Araújo de Melo, falou sobre os trabalhos de imunização realizados tanto na zona urbana, quanto rural. Aproveitou para avisar que as vacinações estarão sendo realizadas no Centro do Idoso, ao lado do Sesc, onde vinha acontecendo.

Foi esclarecido que, o Sesc estará voltando com suas atividades normais e precisa do espaço que havia cedido para realizar as vacinas.

Devido as normas exigidas referente a temperatura da vacina da marca Pfizer, foi necessário a mudança de local, que passará a atender a população a partir desta quarta-feira, dia 28, seguindo os mesmos protocolos. “Estamos nos adequando para não correr risco de realizar uma vacinação eficaz”, disse o secretário.

Outro ponto que destacou, seria o alcance da vacinação na população. Segundo João, Brasiléia já alcançou 60% da população na primeira dose do imunizante. Na segunda aplicação, cerca de 25% já estariam imunizados, registrando índice satisfatório dentro do Programa Nacional de Imunizações – PNI.

Nesta sexta-feira, dia 30, uma grande ação estará acontecendo no km 26 e outra no km 68 da BR 317 (Estrada do Pacífico).

Foi informado que a procura pelo hospital de pessoas infectadas e internação, tem tido uma redução significativa levando a crer que seja o resultado do trabalho dedicado pelo setor de saúde. “Quero destacar aqui que, as pessoas que já receberam suas vacinas, tanto na primeira, quanto na segunda, que sigam os três regras básicas precisam ser levadas em conta que seria; Uso de máscara, álcool em gel e evitar aglomerações.