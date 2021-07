Dando continuidade as ações de combate e prevenção o novo Corona Virus, a prefeirura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), começou nesta terça feira (13), a distribuir Kits em vários bairros da Capital acreana, compostos de máscaras, gel, álcool 70 e ainda material informativo sobre segurança sanitária e distanciamento social.

Na programação desde terça, a primeira comunidade a ser visitada pelos agentes de saúde foi a do bairro Caladinho na região da parte alta da cidade.

Para o secretário municipal de Saúde, Frank Lima, muito embora os índices de contaminação pelo novo coronavírus venham diminuindo à medida que a vacinação avança e os protocolos sanitários estejam sendo respeitados, ainda não é hora de descuidar da saúde.

“O vírus ainda está circulando entre as pessoas. O momento é de mais alerta e com mais prevenção e cuidados, como uso de máscaras que é fundamental, álcool e gel, além do distanciamento social, se todos seguirmos essas medidas, vamos cada vez mais rápido quebrar essa barreira da curva de contaminação. Recebam bem as nossas equipes de saúde, que estamos levando prevenção pra vocês e prevenção é saúde, prevenção é vida”, alerta o secretário.