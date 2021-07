“A onça vai pegar o macaco guariba”, diz Omar Aziz a Bolsonaro

Presidente, uma dica: estude a fauna Amazônica. O predador do macaco guariba é a onça. Esses militares que estão ao seu lado sabem disso, eles serviram no meu Estado. Pergunte deles. Que fique claro: na CPI não tem anta, tem onça. E as onças vão pegar o guariba. Pode acreditar. pic.twitter.com/vpwENpjlXd

— Omar Aziz (@OmarAzizSenador) July 19, 2021