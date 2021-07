A pedido de Roberto Duarte, ALEAC vai debater composição do preço do combustível do Acre

O deputado estadual Roberto Duarte aproveitou a sessão remota da Assembleia Legislativa para convidar a todos para participarem da audiência pública para debater a composição do preço do combustível do Acre. A reunião será promovida amanhã, pela Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, às 15h.

O requerimento para a realização deste debate é de autoria do deputado Roberto Duarte e a reunião contará com a presença de representantes da Secretaria da Fazenda, da procuradoria geral do Ministério Público, do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC), do Sindicato dos Postos de Combustíveis do Acre, da Federação da Indústria do Acre, do Sindicato dos Taxistas, Mototaxistas, motoristas de aplicativo e caminhoneiros do estado do Acre.

“Sabemos que é possível baixar o preço do combustível, desde que consigamos reduzir o ICMS. O ex-governador petita Jorge Viana nos deixou essa herança maldita quando subiu de 17% para 25% o valor do imposto. Este assunto é de interesse de todos e por isso, precisamos da participação da população nesta audiência pública”, convidou o deputado.

Os interessados poderão acompanhar a audiência pública pelo facebook do deputado: Roberto Duarte.