AC apresenta queda no número de mortes por Covid-19, aponta consórcio de comunicação

O Acre entrou para a lista dos 21 estados brasileiros em queda por mortes causadas pelo coronavírus. Até a noite de domingo (18), o Estado estava ao lado do Paraná com alta média em mortes pela doença.

No início da tarde desta segunda-feira (19), o consórcio de empresas de comunicação que divulgam informações sobre os números da doença no país, dos quais fazem parte o portal UOL, a Folha de S. Paulo, Estado de São Paulo e Rede Globo, informou que o Acre voltou ao mapa brasileiro com a cor azul, que significa queda nas estatísticas. Em vermelho, apenas o Paraná, com aumento de mortes na ordem de 17%.

Em amarelo, que significa estabilidade, estão Rio Grande do Norte, Tocantins, Rio de Janeiro e o Distrito Federal.

O total de mortes pela doença no país, até o início desta tarde, é de 542.262 mortes e 19.372.820 casos. O total de mortes no Acre é de 1777 vítimas.