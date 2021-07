Acaba o casamento de Nicole Bahls e Marcelo Bimbi. Veja o que ela falou

A influenciadora digital Nicole Bahls colocou um fim no casamento com o modelo Marcelo Bimbi. Eles estavam casados há três anos. A notícia foi dada pela própria Nicole com exclusividade para a coluna Leo Dias.

“Está tudo bem. Não teve briga. Terminamos numa boa. Que ele seja muito feliz”, diz a influenciadora digital à coluna. Ela ainda mandou um recado ao ex: “Que ele seja muito feliz”. Nicole e Bimbi foram os vencedores do reality show Power Couple Brasil, da Record TV, em 2019.

Em dezembro de 2019, a coluna contou que o casal decidiu dar um tempo no casamento. “Nos desentendemos. Preciso de um tempo para pensar e para pensar acho melhor sozinha. Não penso em me separar, mas sou uma pessoa focada no que eu quero para o meu futuro e quero alguém que queira isso também”, disse a influenciadora na época.