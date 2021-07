Acre fecha mais de 30 leitos de UTI Covid após queda no número de internações

Com o baixo número de internações por Covid-19 no Acre, A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) anunciou o fechamento de 36 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) nas três das unidades de referência para a Covid-19 no Pronto Socorro, Hospital de Campanha de Rio Branco e no Hospital de Campanha do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com o último boletim divulgado pela pasta, na segunda-feira (26), há 13 pacientes internados na UTI.