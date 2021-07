Acre já aplicou mais de 400 mil doses de vacina contra a Covid-19, diz Ministério da Saúde

O público de 27 anos ou mais sem comorbidades está sendo contemplado com a vacinação contra a Covid-19, em Rio Branco. Com isto, a tendência é que o número de pessoas vacinadas com a primeira dose/dose única aumente nos próximos dias.

De acordo com informações do Portal da Transparência do Acre com dados do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, foram registradas 38.013 doses aplicadas do dia 01 ao dia 08 de julho. Durante este período, pessoas de 29 a 34 anos sem comorbidades foram liberadas para tomar a vacina.

Durante esta semana, o dia que mais registrou aplicação de vacinas que exige duas doses na imunização no estado foi na terça-feira (6), com 6.632 aplicações.

Na Capital, foram 202.449 vacinas aplicadas e no estado, foram 401.540 pessoas, sendo 301.910 com a primeira dose, 93.568 com segunda dose e 6.062 com dose única. Com relação à imunização completa, por sua vez, foram 99.630 pessoas imunizadas.

Dados da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) também apontam redução no número de casos e de internações, que se refletem na vacinação. Atualmente, a taxa ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é de, aproximadamente, 22%.

Mesmo com dados animadores, ainda não é o momento de relaxar. Apesar da redução do número de mortes e de casos em comparação com os primeiros dias do mês de junho, os boletins da Sesacre registraram 794 registros de casos de Covid do dia 01 ao dia 09 de julho, com 26 mortes.

Na última sexta (9), o comitê de acompanhamento da Covid-19 anunciou bandeira amarela para a região do Alto Acre, que antes estava na faixa verde, o que acaba deixando o estado inteiro sob alerta, já que as outras regiões não avançaram de fase.