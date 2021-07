Chega ao Acre nesta sexta-feira (16) o 31° lote de vacinas contra Covid-19.

Ao todo, são 15.750 doses de imunizantes da Astrazeneca/Oxford.

O voo com as vacinas deve desembarcar no Aeroporto de Rio Branco às 14h10.

Ainda nesta sexta, todas devem ser distribuídas aos municípios e à capital pelo Programa Nacional de Imunização (PNI).

Depois de interromper a aplicação da primeira dose por falta de imunizantes, Rio Branco deve voltar a vacinar já nesta sexta.