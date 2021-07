Acre sai da zona vermelha e reduz novas mortes por Covid-19 em 80%

Esta semana o Acre figurava como o estado único estado com crescimento no número de novas mortes por Covid-19 com aumento de 90% em apenas uma semana.

Agora a boa notícia veio: o estado agora é o com a maior redução das mortes por coronavírus do país tendo diminuindo em 80% este número nos últimos sete dias.

Os dados são do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) divulgados neste sábado (31). Segundo o último boletim, o estado contabiliza 1.799 mortes ocasionadas pela Covid-19.