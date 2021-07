Acre tem o maior aumento percentual de novas mortes por Covid-19 de todo o país

Com 2 óbitos registrados nas últimas 24 horas, o Acre mais uma vez está em alta no número de novas mortes por covid-19, com o maior aumento percentual do país.

O dado é do consórcio nacional de veículos de imprensa. A variação da média dos 7 últimos dias em relação à média de duas semanas atrás resultou em 117% nesta sexta-feira (16).

O Paraná é o outro Estado em alta, com 74%. 4 unidades e o Distrito Federal estão em estabilidade e outras 20 em queda.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), o Acre já registrou 86.644 infectados, além de 82.948 pessoas que já receberam alta médica da doença e 1.776 óbitos.