Acreana diz que outra pessoa recebeu 2ª dose da vacina contra Covid-19 em seu lugar em Rio Branco

A moradora Cosma de Souza Alencar, de 50 anos, moradora do bairro Conquista, em Rio Branco, foi surpreendida ao chegar na Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap) do Vila Ivonete, nesta sexta-feira (2), para tomar a segunda dose da vacina contra o coronavírus.

A equipe de imunização da Urap informou a acreana que ela já teria completado a sua imunização, a partir do que foi consultado no programa, e que não poderia ser vacinada por esse mesmo motivo. Cosma negou a afirmação e disse que outra pessoa teria sido imunizada em seu lugar no último dia 25 de junho.

“Tomei a primeira dose no dia 8 de maio e só não procurei a 2ª dose na data já permitida porque eu tinha tomado a vacina contra a gripe, e a orientação é que espere 14 dias entre uma dose e outra. Quando cheguei aqui, eles me disseram que eu já fui vacinada, e isso não aconteceu”, disse a reportagem do ContilNet.

Um dos responsáveis pela unidade teria dito que o enfermeiro que consta como o responsável por ter aplicado a segunda dose não trabalhou no dia 25 de junho.

Depois que ameaçou procurar a delegacia para denunciar o caso, Souza conseguiu ser imunizada, duas horas depois de chegar ao local.

“O fato é que ninguém conseguiu explicar o que aconteceu, mas me vacinaram”, finalizou.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disse que o caso não chegou ao conhecimento da pasta, mas que será investigado.