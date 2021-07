Acreano vai à Porto Velho para trabalhar e desaparece; família faz buscas há mais de 20 dias

Desaparecido há cerca de 20 dias, familiares de Isaias Pereira da Silva buscam informações sobre o paradeiro do rapaz. De acordo com os parentes, ele foi até o Ramal da Rodovia do Boi, que fica antes de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho (RO), para trabalhar, mas desde lá não entrou em contato com a família.

“Ele foi trabalhar e não quis ficar lá quis vir pra casa então só passou 3 dias lá e sumiu. As roupas ficaram lá. O que acharam foi somente a faca que estava com ele no ramal”, disse uma familiar.

Os familiares pedem para quem tiver qualquer informação que entre em contato através dos números 68 99975-3382 ou 68 999205894.