Acusado de assédio em Tóquio, repórter da Globo é demitido antes das Olimpíadas

As Olimpíadas ainda não começaram, mas os profissionais da TV Globo que estão em Tóquio para a cobertura já causaram dor de cabeça na emissora. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal “R7”, o repórter cinematográfico Mikael Fox foi trazido às pressas de volta ao Brasil e demitido após ser acusado de assédio por duas produtoras.

Segundo o jornalista, tudo aconteceu durante a quarentena que os profissionais são obrigados a fazer no hotel assim que desembarcam no Japão. Houve uma “festinha” no quarto de um dos integrantes da equipe, onde o cinegrafista teria se excedido.

Após o ocorrido, as produtoras entraram em contato com a chefia do canal no Brasil reclamando da postura do colega. Para tentar abafar o caso, Mikael foi trazido imediatamente de volta ao Brasil e, assim que chegou ao país, foi comunicado de sua demissão. Ele tinha mais de 14 anos de casa.