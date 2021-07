Adriano Imperador é homenageado e coloca os pés na Calçada da Fama do Maracanã

Dos 46 gols que Adriano marcou pelo Flamengo, 27 foram no estádio. No Maracanã, o atacante comemorou três títulos, todos pelo time rubro-negro, os cariocas 2000, 2001 e Brasileirão 2009, num ano em que foi artilheiro da competição com 19 gols – 13 deles no Maracanã.

A Calçada da Fama foi inaugurada no ano 2000, na celebração dos 50 anos do Maracanã. Durante as obras no estádio para o Pan de 2007 e a Copa do Mundo de 2014 o acervo foi removido para salas e até banheiros do Maracanãzinho. Foi preciso um trabalho de identificação e até restauração de algumas peças para trazê-las de volta ao espaço reservado à Calçada da Fama no estádio. Para evitar perdas futuras, a Suderj e a Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro iniciaram um processo de digitalização das pegadas.

