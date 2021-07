Affair de Eduardo Costa usa nome do cantor para ganhar dinheiro

De acordo com o Balanço Geral, Mariana teria usado o nome do cantor para tentar enriquecer e ficar famosa, além de citar um contrato que teria assinado com Eduardo Costa. Uma cabelereira afirmou ao programa que a influencer foi ao seu salão para fazer tratamentos e pediu permuta.

“Estou aqui para falar que fizemos sim a manutenção do megahair de Mariana Polastreli, executamos uma reconstrução que demos para ela de presente, porque seu cabelo estava muito danificado e ela queria trocá-lo. Então ela falou que queria aproveitar que no dia seguinte ela iria para Goiânia assinar um contrato com um sertanejo milionário famoso e que era para aproveitar que naquele dia ela estava pobre e sem fama, mas no dia seguinte ia ficar rica e famosa”, disse a cabeleireira.

O portal Movimento Country diz que a a assessoria de Costa alegou que ele “não é fazendeiro e nem de Goiânia”, e que eles não têm conhecimento sobre nenhum tipo de contrato, enquanto a assessoria de Mariana falou que não vai comentar o assunto.

Adultério

O marido de Polastreli, Eduardo, afirmou ao Metrópoles que os dois se uniram em matrimônio há 15 anos e, com três filhos frutos da relação, mantinham uma união estável e feliz. Ainda de acordo com o engenheiro, Mariana saiu de casa no dia 7 de junho com seu filho mais novo, de apenas 9 meses, dizendo que iria passar um tempo na casa da mãe, o que não aconteceu.

“Ela saiu de casa, deixou dois filhos e levou o mais novo. Mandou mensagem dizendo que ia para a casa da mãe, mas deixou o filho bebê com a mãe e partiu em adultério. Ficou off a semana toda, dizendo apenas à mãe que estava em um lugar para dar um tempo”, explicou Eduardo.

Assim que soube que seu filho estava com a avó, sem a presença materna, o engenheiro afirmou ter acionado o conselho tutelar. “E logo que eu soube onde ela estava, entrei em contato com conselho tutelar e fui orientado a buscar o meu filho mais novo.”

“Ela ficou estranha por uns dias, mas como estava se recuperando da Covid-19, não coloquei pressão. Daí ela disse que estava pensando em ir para casa da mãe por uns dias para esfriar a cabeça. Daí ela deixou o meu filho mais novo lá e partiu pra encontro com ele em Domingos Martins, tanto é que hoje ela está em BH com Eduardo Costa. Saiu na quinta de Vitória, de avião, fez escala em SP e de lá foi pra BH”, completou.