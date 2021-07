Alerta: chuvas fortes, raios e possibilidade de queda de granizo antecedem friagem no AC

O pesquisador Davi Friale atualizou informações sobre a previsão do tempo para o final de semana, que será de temporais, com chuvas fortes, raios e conta com a possibilidade de queda de granizo, entre sábado (17) e domingo (18).

“Nas regiões de Rio Branco e Brasileia, as chuvas deverão ocorrer no sábado, a partir da tarde e, principalmente, nas primeiras horas de domingo. Já no vale do Juruá, os temporais poderão ser mais fortes a partir da tarde e durante a noite de segunda-feira”, escreveu Friale.

Friagem inicia no domingo

A chegada desta onda de frio poderá ser sentida a partir deste sábado (17). Em Rio Branco e Brasileia, os ventos começarão nas primeiras horas de domingo, e a partir da tarde e durante toda a noite, as rajadas de vento podem passar de 50 quilômetros por hora. “Em alguns pontos, podendo causar queda de galhos e árvores e danos às edificações”, escreve o pesquisador.

As mínimas deverão oscilar entre 12 e 15ºC na Capital e nos municípios de Brasileia e Assis Brasil. “A sensação térmica, porém, poderá ficar abaixo de 9ºC para quem estiver exposto aos fortes ventos da direção sudeste que estarão soprando”, alertou Friale.

Baixas temperaturas e umidade

A onda de frio será prolongada, deixando as noites frias, pelo menos até a próxima sexta-feira (23). Os dias, porém, a partir de terça-feira, ficarão ensolarados, com baixíssima umidade do ar. “Nossas estimativas são de que a umidade relativa fique situada entre 15 e 25%, o que levará ao estado de alerta para a saúde humana, principalmente em Rio Branco, Brasileia e demais cidades do leste e do sul do Acre”, frisou o pesquisador.