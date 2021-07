Alunos e professores do U:VERSE arrecadam mais de uma tonelada de donativos para o Educandário

Alunos e Professores do Centro Universitário U:VERSE realizaram na última sexta-feira (09 de julho) uma linda ação de solidariedade, onde contemplaram o Educandário Santa Margarida com mais de uma tonelada de donativos, entre os itens doados foram sabão, alvejantes, fraudas, lenços umedecidos, roupas e alimentos em geral.

A iniciativa partiu de um grupo de alunos do 4º ano do curso de Direito, que durante a aula na disciplina de “Direito da criança e adolescente” tiveram um despertar para ajudar o Educandário, que durante o período pandêmico teve grande redução no recebimento de doações.

Para o aluno de direito Eliézio da Silva Bezerra, idealizador da ação o momento é de acolhimento e amor ao próximo, “Surgiu esse desejo de tentar ajudar de alguma forma, quando estávamos estudando acerca dos direitos que as crianças e adolescentes possuem, queremos ajudar sem nenhum merecimento ou mérito próprio” pontuou o aluno.

Para a professora do curso de direito Ana Karolinne Cabral, a ação é mais motivadora por ser um ato de solidariedade em prol da coletividade e bem estar das crianças e adolescentes “Temos o objetivo de ajudar as crianças que são o futuro da nossa geração, principalmente em épocas tão adversas, onde as instituições tiveram redução de doações, poder proporcionar um convívio mais harmonioso e higiênico é gratificante e queremos continuar com ações como essa no futuro”.

Em nome de toda equipe e das crianças do Educandário Santa Margarida a coordenadora de Planejamento da casa Edenilse Dantas agradeceu a ação, “Essa doação chega no momento oportuno, estamos com 43 crianças acolhidas e são seis refeições completas por dia, toda doação é muito bem vinda, muito obrigada a U:VERSE e aos seus membros pela doação e demonstração de amor” pontuou a coordenadora.

Para a U:VERSE ações como essa são sempre estimuladas e apoiadas, que também é uma premissa e faz parte da missão da Instituição o desenvolvimento dos seus membros para com a sociedade.