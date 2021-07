Anderson Silva aponta lista dos quatro maiores lutadores da história do UFC

Assim como em todos os esportes, o MMA também é acompanhado de tempos em tempos pela discussão em torno de quais seriam os melhores atletas da história na modalidade.

Mas e quando um dos maiores lutadores de todos os tempos aponta seu ‘top 4 do UFC’? Pois bem, Anderson Silva também aderiu a moda e escolheu os seus competidores favoritos na organização.

Em entrevista ao site ‘Give Me Sport’, o ex-campeão do peso-médio (84 kg) do Ultimate fez a sua própria lista e elegeu os quatro maiores da história do UFC.

Para isso, no entanto, o ‘Spider’ não se colocou no seleto grupo apelidado de ‘Monte Rushmore’ – em alusão a uma montanha nos Estados Unidos que conta com esculturas de quatro presidentes históricos do país: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt.