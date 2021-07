Aniversariantes da semana e muito mais na coluna da Beth Passos; confira

E-mail: [email protected]

A princesa Maysa teve a festa que pediu aos pais Alberto e Márcia Canutto com a irmã caçula Manoela, a avó Fátima e a tia Luana. Parabéns família linda!

Telespectadora e leitora assídua do que escrevo a curitibana\acreana Aline Mirella Costa foi aniversariante do dia 29 sendo surpreendida pelos familiares e amigos com bolo e festa para registrar a data. Bons ventos de muitas felicidades querida!

Alair Fischer também fez aniversário dia 29 e comemorou em meio a natureza do jeito que mais gosta. Desejo vida longa com muita saúde e paz!

Um dos ícones da música pop para a juventude que viveu e cresceu excluída de muitos direitos como foi Michael Jackson, somos chamados a refletir sobre o que acontece no dia a dia em que o capitalismo, não entende como certos fenômenos populares rompem barreiras de seus modos de pensar, em suas mídias manipuladas e até mesmo nas suas gigantescas salas de estar, onde muitos de seus filhos também ouvem e dançam músicas compostas nos guetos e favelas do mundo, levando a esses espaços letras e conteúdo que queriam sufocar.

Nesse sentido, render homenagens a Michael Jackson é lembrar que ele e sua família de origem operária romperam barreiras através da música; em um mundo sem internet e sem a universalização da televisão, já era um ídolo nas periferias do nosso país e do mundo. Inspirou Tim Maia, Jorge Ben (hoje Benjor) e Sandra de Sá dentre outros milhões de pessoas.

Parem a guerra”, escreveu o futuro superastro num desenho escolar, feito quando tinha 13 anos, e era aluno da Walton Elementary School, na Califórnia. Este e outros desenhos inéditos fazem parte de uma biografia autorizada do músico. Michael viveu na infância o auge da Guerra do Vietnã e dos protestos populares contra ela. O desenho de 1972, mostra um soldado em primeiro plano, tendo ao fundo aviões de guerra, bombas, canhões e explosões. O militar, com os braços esticados e um dos dedos indicadores apontando para o lado, parece executar uma das coreografias que no futuro fariam a fama de Michael Jackson.

A vida foi controversa a do Rei do Pop. Teve abusos físicos do pai, assédio infantil, dependência química após um acidente e terrível queimadura durante gravação para a Pepsi, tentativa de mudar a cor de sua pele, manias, mas sobretudo um artista perfeito, cantando ou dançando.

Seu precoce falecimento aconteceu no dia 25 de junho de 2009. São 12 anos sem Michael Jackson.

A Miss Acre Mais Bela Gordinha do Brasil 2017 e modelo Plussize Aryanne Mello aniversariou semana passada e celebrou a data em família e sem aglomeração. Parabéns lindona!

As gêmeas Isabel e Isabela Arantes tiveram festa junina sim. Foi muita improvisação e boa vontade dos pais no condomínio onde moram. Na foto com a prima Adriana.

O músico Saulo e a esposa Andressa Vieira comemoraram o segundo mesversário da filhota Polyana dia 27.

A cantora Elza Soares recebeu os 91 anos de idade ganhando bela homenagem da Fundação BeyGOOD, liderada por Beyoncé.

O nome da artista brasileira foi destaque do projeto social de Bey na noite do dia 22 de junho por sua importância para o Mês da Música Negra, que é comemorado em junho nos Estados Unidos.

Adriana Santos com sua princesa Paolla na festa de seu primeiro aninho.

Brasil é um dos principais líderes mundiais em reciclagem de latas de alumínio. De acordo com levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas), o país obteve um índice de reciclagem de 97,4%.

De 402,2 mil toneladas de latas vendidas, foram recicladas 391,5 mil, ou, aproximadamente 31 bilhões de unidades. Em 2019, o número de latas vendidas e recicladas foi menor. Na ocasião, foram 375,7 mil toneladas vendidas e 366,8 mil toneladas recicladas.

“Os dados mostram como a estrutura de reciclagem de latas no Brasil é sólida. O setor manteve suas operações dentro de padrões seguros, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a geração de emprego e renda para milhares de famílias”, afirmou Alfredo Veiga, diretor de Metais da Novelis e coordenador do Comitê de Reciclagem da Associação Brasileira do Alumínio (Abal).

Michael Schumacher venceu 91 Grande Prêmio de Fórmula 1, foi 7 vezes campeão mundial. A velocidade estava em seu sangue, mas num dia de lazer sua história mudou completamente.

Pesando hoje apenas 44 kg, luta para sobreviver desde o dramático dezembro de 2013. A esposa começou ase desfazer do enorme patrimônio que a família possuía para poder arcar com despesas hospitalares que são milionárias. A vida pode tomar rumos jamais imaginados, e como um estalar de dedos, tudo pode mudar.

Infelizmente dinheiro, diploma, fama, sucesso não impendem uma tragédia. Diante de Deus todos somos iguais e também não adianta manter apego aos bens materiais, pois tudo que temos é o hoje. Somos como peças de um jogo de xadrez, o rei e o peão são guardados na mesma caixa!

On Line

*Fundos imobiliários caindo forte com a proposta de tributação de dividendos enviado ao Congresso por Paulo Guedes. Ao contrário do que se imagina, os Fundos Imobiliários não são coisa de gente rica. São a oportunidade de pessoas simples receberem aluguel mensalmente por quantias módicas (A maioria dos Fundos custa entre 100 e 200 reais a cota). São mais simples de investir que as ações e, geralmente, a porta de entrada para estas. No Brasil, o pobre não pode ser feliz. Senão o governo taxa.

*Se pararmos para refletir estamos vivendo um estado de escravidão legal onde a classe produtiva sustenta uma elite improdutiva, que domina os meios e tem poder, mas não sabe e nem está preparada para conduzir o país rumo ao futuro em um mundo globalizado. Temos leis rígidas, rígidas demais para a moral predominante em nossa pátria, o que acaba configurando um cerceamento à liberdade da população.

*A Lei nº 14.151/2021 que trata do afastamento da empregada gestante do ambiente de trabalho durante a pandemia, se aplica a todas as empresas, inclusive as micro e pequenas empresas? Não há qualquer tratamento diferenciado para as empresas enquadradas no SIMPLES, como as micro e pequenas empresas. A aplicação se dá a qualquer empregador seja ele pessoa física, inclusive os empregadores domésticos, e as pessoas jurídicas, independentemente de seu porte.

*A maioria vacinando por amor, por saúde, por solidariedade cuidando de si e do outro e a moça do vôlei gravando vídeo dizendo ser contra a vacina, mas vai tomar só porque quer viajar o mundo. Logo ela que poderia gravar um vídeo incentivando todos a tomarem por ser uma atleta admirada por muitos brasileiros. Aliás, cuspiu na cara dos brasileiros. Só vai tomar porque quer viajar para o exterior. Eu quero passar admirar só os que têm alma daqui para a frente. Não dá para perdoar essa gente egoísta e negacionista. Chocada estou até agora!

*Muitas vezes, a imprensa interpreta de uma maneira involuntariamente errônea alguns fatos. Em outras vezes, essa interpretação equivocada se dá deliberadamente, por interesses comerciais ou ideológicos. Isso sempre foi assim, por mais que, hoje, seja algo que ocorra tão comumente que chegamos a nos irritar previamente antes de ler um jornal, acessar um portal ou assistir um telejornal. E só tem uma forma de lidar com isso. Ler nas entrelinhas de toda notícia o perfil editorial do grupo ao qual ela pertence. Somente assim podemos tirar as nossas próprias conclusões e, muitas vezes, a partir da leitura de uma reportagem com uma interpretação equivocadíssima, encararmos a informação bruta como algo a ser melhor investigado por nós mesmos, em várias outras fontes da imprensa, e, assim, conseguirmos obter a interpretação correta dos fatos apresentados.

*Ainda tenho interesse em saber: se encontrarem o mandante das mortes de Lázaro, ele, ou eles, será (serão) executado sumariamente e sua morte comemorada da mesma forma?

*Andrea Barbosa, ex mulher de Pazzuello disse sobre o dito cujo: “Na crise de oxigênio de Manaus, ele disse que por ele próprio, só comprava saco preto”. Socorro Braseeellllll, mesmo com um pouco de recalque de ex, a data e o caso fazem sentido. Ô MAI GODI! Misericórdiaaaaaaa!!!

*A propósito, não existe Skincare que dê jeito no estrago que uma mulher brasileira bem informada é capaz de fazer. Nem Lâncome!

*Eu achava que roubar dinheiro da merenda escolar fosse a maior excrescência possível de um agente público. Mas roubar dinheiro de vacina durante uma pandemia criou uma nova categoria de horror.

*A empresária Geny Abrão já está atendendo a imensa clientela do Afa Bistrô, no também maravilhoso e bem localizado Afa Jardim, desde o dia 1º de julho.

Silêncio

O silêncio ajuda sempre: Quando ouvimos palavras infelizes. Quando alguém está irritado. Quando a maledicência nos procura. Quando a ofensa nos golpeia. Quando alguém se encoleriza. Quando a crítica nos fere. Quando escutamos a calúnia. Quando a ignorância nos acusa. Quando o orgulho nos humilha. Quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo.