Aniversário da Marta Maria, mêsversário da Paolla e mais na coluna da Beth Passos; confira

A fisioterapeuta Marluce Silveira em momento álbum de família com sua pequena Paolla em seu 4º mesversário.

A beleza morena da estudante Paolla da Silva Vede dando up na coluna de hoje. Ela ajuda a mãe no Restaurante Ofélia sempre que possível.



A linda Carol Lustosa celebrou 36 anos de idade e 10 anos de um feliz casamento com Fábio Soares. Parabéns e muitas bênçãos pela dupla comemoração.Vitória Araújo gerente de marketing da Labelle Cosméticos e Perfumaria, localizada na galeria anexa ao Arasuper do Bairro Wanderley Dantas anunciou no IG @beth_news_ o “Show de Brindes de sexta e sábado”, e a chegada da linha Victoria Secrets Original, o Body Splash Victoria Secrets.

No último fim de semana o produto escolhido para a promoção foi a base Boca Rosa por um preço inacreditável.

A enfermeira Edilene Costa fez 43 e comemorou em mood pandemia. Parabéns com muita saúde e paz!

Depois de viralizar por criticar a marca de lingerie Victoria’s Secrets, a modelo Bridget Malcolm expôs os horrores e abusos que sofreu em sua carreira na indústria da moda. Em um desabafo chocante, afirmou que foi instruída por agentes a usar cocaína e fazer sexo para perder peso quando era menor de idade. “Eu também tive pensamentos suicidas que foram aterrorizantes”, lamentou. Ela contou, ainda, que foi vítima de abusos sexuais e desenvolveu diversos transtornos psicológicos. Felizmente, Bridget se recuperou e apontou que está expondo seus traumas na esperança de que mudanças aconteçam na indústria. Tremendo alerta de gatilho!

Ana Luiza Rebouças Curtindo a linda cachoeira da cidade de Canelas, vizinha a Gramado no Rio Grande do Sul em sua viagem a trabalho no início de julho.

Como é comum durante essa época, as cores mais fechadas e fortes são tendência. Em 2021, também vêm colorações em tom pastel para contrabalancear as tonalidades mais fortes. Assim, neste inverno virão tons de laranja, verde, azul, rosa, creme, marrons, vermelhos e roxos.

Dentre elas, está Living Coral, nomeada como a cor do ano de 2021. A própria Pantone a define como “vibrante e suave também, Living Coral nos acolhe com sua aura cálida e nutritiva, flutuando e reconfortando num ambiente em constante transformação”. Outra forte tendência em cor para a moda inverno 2021 é o neon! O tom fluorescente que foi moda nos anos 1980 e 2000, agora volta com tudo! Em pequenos detalhes que acendem os looks de forma pontual, ou em produções monocromáticas, as cores vibrantes dão um verdadeiro up em qualquer visual.

A diretora da Rádio Gazeta FM Marta Maria foi aniversariante do dia 18, domingo. A ela os melhores votos de feliz vida vida longa com muita saúde, paz e muito amor.

O surfista bicampeão mundial ainda não gostou de o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) vetar a ida da mulher dele, a modelo Yasmin Brunet, para acompanhá-lo como estafe nos Jogos Olímpicos.

On Line

*O setor de serviços representa atualmente uma das maiores fatias do PIB, é também o setor da economia que mais emprega no Brasil. Paulo Guedes escolheu quebrar justo quem? O setor de serviços. Realmente não dá para compreender a direção da economia brasileira!

*É preciso que compreendamos, tanto capitalistas, quanto os anticapitalistas, que o sistema falhou. Não tem remendo! E isso não está ocorrendo por causa da pandemia, é uma herança antiga.

*O Congresso triplicou o dinheiro do fundão eleitoral. De R$2 bilhões para R$6 bilhões. Serão três vezes mais dinheiro para gastar em campanha eleitoral. Compreenda-se: santinho para emporcalhar as ruas e propagandas ainda mais milionárias. Tudo bancado por nós, pagadores de impostos. Não existe, na língua portuguesa, adjetivo que sirva para um absurdo desse tamanho.

*Maravilhosa a série do JN sobre a relação íntima dos brasileiros com os esportes olímpicos: belas imagens, fugindo do padrão jornalístico, bons textos. Hoje teve trilha sonora de Jimmy Hendrix no Skate, puxada pela entrevista. Belas edições!

*Enquanto Juliette, campeã do BBB-21, faz divulgação contra o trabalho infantil, Gilberto, o Gil do Vigor, encabeça propaganda das Casas Bahia, que teve seu fundador acusado de exploração sexual de crianças e mulheres. Orgulho de ter torcido para a pessoa certa!

*“Eu não sinto pressão. Pressão é o que sentem as pessoas que não têm casa. Que tem que dormir na rua. Essa gente sofre pressão. Nós somos privilegiados porque estamos jogando uma partida de futebol”. Palavras de Maradona no México, falando sobre o início do Clausura em 2019. Quem nasceu para ser Neymar jamais será um Diego.

Ainda sobre a derrota do Brasil para a Argentina. O atleta, depois de chorar rios de lágrimas, e três horas depois oferecer uma festa de arromba com direito a show de Ludimilla.

Depois da escolha do Papa argentino, acho que Deus também deixou de ser brasileiro e seguiu o líder do Vaticano.

*Não esqueçam: – vacinado transmite o coronavírus – vacinado pode adoecer por COVID19 – vacinado com comorbidade é grupo de risco sempre – vacinado idoso é grupo de risco sempre. Descarte bobagens ditas por ACHISMOS! Procure saber a fonte e a idoneidade do interlocutor. ALGUMAS FALAS SOMENTE ATRAPALHAM O TRABALHO QUE ESTÁ SENDO REALIZADO.

*Hoje, as empresas que oferecem esse benefício aos empregados têm direito de abater essa despesa do Imposto de Renda. Por sugestão do governo, o relator da reforma tributária, Celso Sabino (PSDB-PA), propôs acabar com esse benefício fiscal.

Amizade construída

A amizade madura é bem diferente daquela que eu imaginava anos atrás. Na minha infantilidade, pensava que amizade era estar sempre próximo, falar com frequência, dividir todas as estações. E que surpresa boa descobrir que não necessariamente é assim.

A amizade madura, por vezes, é justamente o oposto. Ela é livre de cobranças, não tem o peso das obrigações da vida. A amizade madura escuta “já te ligo, ocupado agora.” E a ligação é retomada nove dias depois. A amizade madura mantém contato diário ou some por anos. Ela pode estar no reencontro inesperado “cara que saudades, casei, tive filhos e você?” A amizade madura sabe que há épocas na vida onde você dá, dá, dá, e outras onde você recebe, recebe, recebe. Mas que no final das contas, na longa jornada, a balança se alinha. Porque a amizade madura se entende. No consolo, na risada, na ausência, no abraço, no puxão de orelha. Amizade madura é gostosa, fácil de levar. A amizade madura está no “poxa, por que você fez isso?” E também no “desculpa, pisei na bola” A amizade madura pode perdoar instantaneamente ou precisar de alguns anos para sarar. A amizade madura mora na mensagem depois de tempos sem se falar “ei, sonhei com você, tá tudo bem?” A amizade madura respeita as diferentes fases da vida.

Há amigos com filhos, amigos solteiros, amigos focados na carreira. A amizade madura é aquela que revive recordações cada vez que se encontram: “Lembra aquela vez quando a gente __?” E as risadas rolam soltas e viram lágrimas de riso. A amizade madura pode ser reservada, mas pode atingir níveis astronômicos de intimidade: “Lembra quando fiquei sem grana até pra comprar pão?”

A amizade madura se entrelaça na sua história, se mistura com sua essência. É especial porque é a mais livre dos arbítrios. É escolher manter no coração alguém que se não fosse pela amizade, seria apenas mais um estranho destes que a gente vê no cruzamento. Sim, a amizade madura é uma escolha, sem interesses, sem segundas intenções ou lenga lenga. É uma decisão nossa, íntima. E é isso que faz dela tão forte que nem o tempo, nem a distância, e nem as curvas da vida conseguem apagar.

Autoria desconhecida