Aniversário de Rubedna Braga, Rizomar e abertura de restaurante no AC: confira a coluna da Márcia!

MISS JARUDE

No sábado, 24, às 19h, empresária Nádia Jarude, ao lado do marido Luciano e do filho Diogo Sabião, recebem convidados em elegante coquetel de abertura do restaurante Mrs.

Jarude, na Galeria Ville Center. Na ocasião, uma homenagem(in memorian) às matriarcas da família Jarude, Felícia e Soraya, de descendência sírio libanesa, que trouxeram do Oriente, seus saberes culinários, deixando o legado.

O novo espaço gastronômico, reune tradição e modernidade em um ambiente aconchegante e agradável. Merci pelo convite.

Empresária Karla Rayssa celebrou idade nova em petit comitè em requintado jantar árabe, elaborada ilha de frios e degustação de drinks em uma noite dançante, a cargo do renomado Franklin Pinheiro.

É BIG

Felicidades ao agente de viagens, Rizomar Araújo, aniversariante da terça, 20. No Deck Tratoria, reuniu best trupe em uma noite de muito bate-papo, alegre e contagiante, muito chop e guloseimas. Show de bola. Click do Rizo com os amigos Gigi Hanan, Roberta Lima, Claudia Souza, Luiz Theodoro, esta colunista, Fatima Barreiros e Silvia Moura.

58 ANOS DO MPEAC

Segunda, 26, o Ministério Público do Estado do Acre comemora seus 58 anos. Para comemorar a data, a presidente do Colégio de Procuradores de Justiça do MPEAC, procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, realiza Sessão Solene, de forma virtual, às 10h, oportunidade em que lançará a 3ª edição do Prêmio de Gestão e Inovação. Obrigada pelo convite.

Amiga Rubedna Braga com o noivo, Aragão, celebrou seu niver na quarta, 21. Na comemoração, que aconteceu em seu Rancho, também estavam os filhos Oswaldo, Ciro Neto, Cristina e Itálo. Parabéns!

MERECIDO

Parabéns à Josélia Alves, que na tarde desta quarta, 21, foi homenageada, por ter sido a única arquiteta , há 31 anos, fundadora do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Acre-SENGE-AC.

A justa homenagem foi prestada pelo ex-aluno e atual presidente do Senge, o engenheiro agrônomo, Claudio Carvalho.

PESAR

Meus sentimentos de solidariedade à família de André Dantas (Côco), que faleceu na segunda, 19, em decorrência de CA. Abraço forte à esposa e filhos. Que Deus conforte toda a família neste momento de imensa dor.

BIKE

Amante da bike, Rosiane Manchini cada dia ousa mais, no sentido bom da palavra! Semanalmente, aumenta seus percursos com grupo de ciclistas, finalizando verdadeiros desafios. Resistência e disposição!

NÃO DÁ PARA ENTENDER!

Enfrentamos uma pandemia. É fato, a importância de completar a vacinação com a 2ª dose da vacina contra a covid-19.

Infelizmente, cresce cada vez mais o número de brasileiros que não voltam para tomar a 2ª dose da vacina.

É importante completar o ciclo vacinal para que a pessoa seja imunizada contra a doença.

“Se te faz feliz ver o voo dos outros, então você entendeu tudo.”

