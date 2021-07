Antônio Furtado toma posse pela 6ª vez com a missão de revitalizar o Sindissem

m uma cerimônia simples ocorrida no tradicional salão de eventos, o servidor aposentado da Prefeitura de Sena, Antônio Furtado Dávila, tomou posse para mais um mandato de presidente do Sindicato dos Servidores Municipais (Sindissem). A bem da verdade, essa é a sexta vez que o mesmo é conduzido para o referido cargo.

Ele terá uma grande missão pela frente, visto que, não houve investimentos nesses últimos anos e o número de associados é pequeno. Logo de início, Antônio Furtado se deparou com a sede campestre, situada no Bairro Bom Sucesso, às escuras. Ao todo, sete contas de luz não haviam sido pagas, ensejando a suspensão do fornecimento de energia por parte da empresa fornecedora.

Mas, esse problema já foi resolvido graças à doação de um empresário local que desembolsou mais de 2.200 reais e pagou os talões. “Além disso, os servidores que trabalham aqui na área da limpeza, no Bar do Sindissem e como vigia estão com seus salários atrasados. Os banheiros estão todos fechados, além de outras questões. Mas, vamos encarar os desafios e buscar todos os mecanismos para trazer de volta os sócios ao Sindissem”, declarou.



Outro assunto que será pautado por Antônio Furtado e sua equipe se refere à parte sindical. Ele está formando uma equipe para negociar com a Prefeitura as melhorias para os servidores. “Nos últimos anos não houve reposição da inflação. Nossos servidores estão com salários defasados. Iremos discutir essas questões com a equipe econômica da Prefeitura e reivindicar melhorias nesse sentido”, destacou.

O Sindissem fica localizado no Bairro Bom Sucesso e é um dos locais mais tradicionais de Sena Madureira, contando com uma extensa área e tendo, inclusive, um campo de futebol.

Ao deixar o cargo, o ex-presidente Antônio Vagner, vulgo “Shampoo” argumentou que as melhorias necessárias não foram feitas porque a arrecadação mensal tem sido inferior aos gastos.