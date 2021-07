Ao se dirigir a Rio Branco para trabalhar, homem pega carona e morre

O vendedor ambulante Aldair Bueno, morador de Vilhena, que estava a trabalho em Rio Branco – Acre, morreu na manhã desta sexta-feira, 30, vítima de acidente automobilístico.

Conforme informações levantadas pelo Extra de Rondônia, Aldair, que estava a cerca de 2 meses no Acre a trabalho, retornava para casa de carona num carro Chevrolet Spin, quando o motorista por motivos ainda desconhecidos acabou batendo em uma carreta.

Aldair ainda foi levado com vida ao pronto-socorro de um hospital em Jaru, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com um dos filhos de Aldair, que falou com a reportagem do site, o sepultamento será realizado em Vilhena, mas o corpo ainda não foi transladado para o município.