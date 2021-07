Ao som da banda ‘A Furiosa’, da PM, Fernanda Hassem entrega Praça Hugo Poli revitalizada

Fazendo parte das comemorações dos 111 anos de fundação da cidade de Brasiléia, a prefeitura realizou a reinauguração da Praça Hugo Poli, que recebeu um parque temático “Pequeno Príncipe, com brinquedos, construídos com material reciclável e com um olhar ambiental, pois todos os brinquedos para funcionar, precisam da ajuda dos pais, havendo maior interação entre pais e filhos.

Para comemorar esse momento a banda de música da Polícia Militar, a Furiosa, realizou um grande show para a população local, cantando com seus 25 músicos, diversas músicas da popular à clássica, onde foram aplaudidos pelas pessoas presentes.

A prefeita Fernanda Hassem chegou na praça acompanhada de crianças no Trenzinho da Alegria, conversando com pais e visitantes que aguardavam na praça central.

“Sou grata à população de Brasiléia que me viu nascer e crescer aqui, na época de nossa infância não tinha muito brinquedo e hoje podemos proporcionar para essas crianças um local adequado que traga alegria, com esses materiais que são reutilizados, que o artista plástico Vando Cunha foi criando. Agradeço ao Secretário de Cultura Ieve TerraNova que eu tanto cobrei e que faz acontecer, à toda nossa equipe. Hoje as pessoas chegam em Brasiléia e tem outra cara, mais cuidada, limpa e a população tem orgulho da cidade que mora. Só temos que comemorar os 111 anos da nossa cidade com alegria e com paz, nossa população está se vacinando e logo voltaremos com a rotina normal, com a graça de Deus. Agradecemos à Banda de Música da PM, em nome do primeiro tenente Sandoval, por esse lindo show”, finalizou Fernanda Hassem.

Além da prefeita Fernanda Hassem, acompanhada da equipe municipal, participaram a deputada federal Vanda Milani, secretário de estado de Meio Ambiente Israel Milani, prefeito Jerry Correia de Assis Brasil, deputado federal Léo de Brito e a comunidade em geral.