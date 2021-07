Apesar dos avanços, AC ainda é o terceiro estado que menos vacina contra covid, diz pesquisa

Apesar dos avanços no esquema de vacinação no Estado, principalmente com a criação de mutirões que chegaram a atender mais de 5 mil pessoas em apenas 48 horas, o Acre ainda é o terceiro Estado que menos imuniza contra a covid-19.

O dado é da Revista Veja, que divulgou a atualização de todos os 26 Estados e do Distrito Federal.

Até esta quarta-feira (30), apenas 29,5% da população foram imunizados no Acre. O Amapá vem em segundo, com 22,4%, e por último Roraima, com 25,2%.

São Paulo é a unidade que lidera o ranking de vacinação, com 41,3% da população já atendidos.

Sobre a quantidade de vacinas disponibilizadas, o Acre também aparece em terceiro lugar, com 480.980 doses.