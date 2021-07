Após 17 anos, zagueiro confessa calote em Messi, mas promete pagar

Lionel Messi está bem resolvido financeiramente. De acordo com a Forbes, o argentino foi o atleta mais bem pago de 2020, com rendimentos de US$ 126 milhões (cerca de R$ 664 milhões). No entanto, como dívida é dívida, um antigo companheiro promete pagar uma singela quantia em falta com o craque.

A história é de 2004, quando a Federação Argentina de Futebol (AFA) temia perder Messi para a seleção da Espanha e organizou um amistoso sub-20 para convocar o jovem talento. A partida, realizada contra o Argentino Jrs., terminou em 8 x 0. Pela participação no jogo, Messi teria o direito de receber US$ 50.

