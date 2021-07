Após 3 dias, Capital avança calendário e vai vacinar pessoas acima de 27 anos

Após três dias consecutivos vacinando pessoas acima de 29 anos, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) divulgou que vai avançar o calendário em Rio Branco.

Com a chegada de um novo lote de vacinas nesta quinta-feira (8), a partir desta sexta-feira (9) rio-branquenses com 27 anos ou mais, sem comorbidades, poderão procurar ser imunizados.

Estão sendo disponibilizados 12 pontos de vacinação para primeira e segunda dose entre as 8h e 16h.





Grávidas e mulheres no pós-parto podem procurar a Urap Ary Rodrigues que está exclusiva para atendê-las.



Para ser imunizado é necessário apresentar documento com foto, CPF ou cartão do SUS.

NÚMEROS DE VACINADOS

A Capital alcançou nesta quinta-feira a marca de 150 mil vacinados. São 150.989 com a primeira dose, 43.905 pessoas que já completaram o ciclo vacinal de imunização com as duas doses e ainda, 3.140 rio-branquenses que também já estão protegidos contra o vírus, com a dose única da Janssen.