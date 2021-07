Após análise, 30 mil trabalhadores vão receber auxílio emergencial 2021; veja se está na lista

Mais de 30.390 beneficiários do auxílio emergencial foram considerados elegíveis após o mais recente processamento de dados realizado pelo Ministério da Cidadania em parceria com o Dataprev. Com isso, o Governo Federal deverá empregar R$ 6,39 milhões para realizar o crédito. Quem não teve a solicitação aprovada pode fazer uma contestação até 24 de julho.

Do total de novos beneficiados, 18.675 receberão a cota de R$ 150; 6.376 inscritos, a de R$ 250; enquanto 5.339 pessoas terão o valor de R$ 375 depositado nas contas sociais.

Os cidadãos considerados elegíveis agora receberão — de uma só vez — todas as parcelas atrasadas a que têm direito, conforme o calendário oficial de transferências e saques. Para os aniversariantes de janeiro, os pagamentos do benefício serão realizados neste sábado, dia 17. O cronograma continua no domingo (18) para quem nasceu em fevereiro, antecipando em uma semana os pagamentos em conta para esse público. Os créditos seguem diariamente até o fim de julho. Apenas às segundas-feiras não serão feitos pagamentos.