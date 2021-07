Após anunciar fim de casamento, Nicole Bahls conta que não tem falado mais com Marcelo Bimbi

Nicole Bahls confirmou em conversa com a Quem neste domigo (25) o fim de seu casamento com Marcelo Bimbi. A modelo disse que o término foi sem brigas e que não teve um motivo especial para que ocorresse. “Não aconteceu nada, só nós separamos”, declarou ela.

Nicole contou ainda que faz mais de duas semanas que não vê Marcelo, mas, mesmo assim, mandou um recado amistoso ao ex. “Desejo que ele seja feliz. Já estamos sem nos falar há 20 dias. Ele foi pro Acre trabalhar e não voltou mais”, disse.

Os dois estavam casados desde dezembro de 2018 e no final de 2019 chegaram a dar um tempo na relação, mas reataram logo em seguida. Atualmente, a modelo mora no Rio e comprou um sítio em Itaboraí, na região metropolitana, e abriu as portas para a Quem. Na ocasião, ela falou da possibilidade de ter filhos com Marcelo. “Este plano está adiado por enquanto”, afirmou.