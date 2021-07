Após ‘crises’ do filho apreendido, mãe leva droga para o garoto, é presa e fica proibida de visitá-lo por três meses

Conforme o registro policial, a operadora de caixa foi presa domingo (18) com 2,5g de maconha escondida em rolos de papel higiênico que entregava na Unei onde o filho está apreendido. No primeiro momento, ela disse que não sabia do entorpecente, mas depois confessou que ela mesma havia comprado a droga na rua de casa para levar para o adolescente.