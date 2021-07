Após ‘cura milagrosa’, Dr. Raiz grava Programa do Ratinho no SBT e apresentador garante vinda ao Acre

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.



Nascido no seringal Aquidabã, distante 12 km de Xapuri (AC), um dos acreanos mais famosos da capital, Raimundo Nonato da Silva, o famoso ‘Doutor Raiz’, como é nacionalmente conhecido, participou nesta terça-feira (20), das gravações do ‘Programa do Ratinho’ comandado pelo apresentador Carlos Roberto Massa, nos estúdios do SBT em São Paulo. Na emissora de Silvio Santos, o raizeiro, alquimista da floresta e pajé, contou detalhes da sua história com as ervas, chás e garrafadas da Amazônia, a verdadeira medicina natural.

Em contato com nossa coluna, Doutor Raiz contou sobre o convite onde a equipe do apresentador esteve na capital acreana conhecendo mais sobre seu trabalho com a medicina natural e colhendo depoimento dos acreanos que já ficaram curados de várias doenças.

Doutor Raiz adquiriu diversos conhecimentos através da avó, Maria Benvinda Lima, que tratava a comunidade do seringal com receitas naturais, herdadas de seus descendentes indígenas.

Com quase 40 anos de credibilidade no trabalho desenvolvido, o acreano coleciona milhares de depoimentos de cura. Entre os depoimentos, o interesse pela história do acreano partiu justamente de um diretor da equipe de Ratinho, que adquiriu remédios naturais para sua mãe e ela foi curada.

“O Ratinho está fazendo uma série de programas pelo Brasil, e a mãe de um diretor dele comprou um medicamento comigo e ficou curada. Aí ele mandou investigar minha vida, a equipe dele veio até Rio Branco, o diretor Valter e o repórter Arthur Veríssimo, e se depararam com o meu trabalho. Depois saíram nas ruas fazendo pesquisa e encontram muitas mulheres que engravidaram com a garrafada natural e homens que não tinham condições de serem pais, e se tornaram”, comentou Doutor Raiz.

Bastante emocionado, Raimundo Nonato, contou para este colunista detalhes de sua participação vai ao ar sexta-feira (23), às 20:45h no horário do Acre. Doutor Raiz, já participou de projetos de repercussão nacional. Por causa do sucesso dos remédios, o Doutor Raiz teve seu trabalho exibido para o Brasil todo através de diversos programas nacionais, como Globo Repórter entre outros. Também no ano de 2006, participou da minissérie ‘Amazônia: De Galvez a Chico Mendes’ pela Rede Globo escrita pela acreana Glória Perez onde, logo após a participação, foi premiado pelos seus produtos.

“A equipe também encontrou meu histórico em participações da outras emissoras e programas como Globo Repórter alguns anos atrás, participei da minissérie ‘Amazônia: De Galvez a Chico Mendes’, e aí fizeram uma grande matéria comigo. Aí ontem a noite eu vim no Programa do Ratinho em São Paulo e gravei e vai ao ar sexta-feira (23), às 20:45h no horário do Acre. Foi muito legal o programa, a plateia bem alegre, a bancada do programa também muita bacana, a Milene Pavorô, Renata, Maria Valentina, Zezinho da Gasolina, Santos e Marquito”.

De acordo com o acreano, durante as gravações e bastidores, aproveitou também para falar um pouco do trabalho do governador Gladson Cameli e do prefeito Tião Bocalom. Doutor Raiz também destacou que não tem partido, porém reconhece o trabalho feito pelos governantes.

“Foi um programa onde eu procurei não só levar meu nome, mas também o nome do nosso amado Acre. Na gravação do programa ele também mandou um abraço ao governador Gladson Cameli e para o prefeito Tião Bocalom. Em um dos momentos, eu pude compartilhar com Ratinho, as metas do prefeito Tião Bocalom, entre elas disciplinas com o dinheiro público e o programa Rio Branco uma cidade limpa. Falei para o Ratinho que ele tava tornando a capital uma cidade bem limpa. Roçando as áreas de esporte nas periferias abandonadas, para evitar inclusive queimadas. Foi assim, uma entrevista falando do meu trabalho, mais procurei valorizar o nome de Rio Branco, o nome das pessoas que estão no governo e prefeitura. Eu não tenho partido, o meu partido é meu trabalho, mas devemos ser prudente e reconhecer os gestores. Todos que já passaram e fizeram alguma coisa. Esse momento aproveitei para divulgar o meu trabalho e o nome do Acre. ”

A parceira parece que vai longe: com exclusividade para este colunista, Doutor Raíz contou que Ratinho está vindo para o Acre.

“Ratinho já me conhecia através de telefonemas, vídeos, já se tornou um amigo meu, e vai no Acre. O Acre está muito bem na fita, com a ponte que liga Rondônia ao Acre, e as novas administrações o povo está acreditando em melhorias no Estado em todos os aspectos.

