Após decreto com fim do home office, Aleac revela se sessões continuam remotas; veja!

Mesmo com a decisão de retorno ao atendimento presencial nas secretarias e órgãos do governo, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) vai continuar com as sessões remotas.

A decisão foi tomada pela mesa diretora da Casa do Povo.

“Também está mantida a suspensão do acesso de usuários e visitantes nas dependências da sede da Aleac, salvo em situações excepcionais, mediante prévia autorização da Mesa Diretora ou da Secretaria Executiva”, diz um trecho da decisão publicada.

As sessões seguirão sendo transmitidas através do canal no YouTube.

“Durante a vigência da Resolução, será permitido o ingresso de apenas um servidor por estrutura de gabinete nas dependências do prédio, devendo o titular do gabinete informar o nome do servidor à Secretaria Executiva”, finaliza.

O líder do governo e deputado Pedro Longo disse à reportagem do ContilNet que as sessões presenciais devem retornar em setembro.