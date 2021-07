Após denuncia anônima, PM fecha ‘boca de fumo’ e prende 2 por tráfico em Rio Branco

Jair Barros Damasceno, de 31 anos, e Fernando Patrick Ramalho da Silva, de 19, foram presos acusados de tráfico de drogas, na noite desta quinta-feira (29), em uma residência na Travessa Dourado, no Conjunto Rui Lino, em Rio Branco.

Policiais militares do Força Tática do 1° do Batalhão estavam realizando um patrulhamento de rotina, quando receberam uma denúncia anônima informando que em uma residência estava sendo usada como ponto de venda de entorpecentes.

De posse das informações, a guarnição foi até o lugar denunciado e avistou um jovem na frente da residência em atitude suspeita. Após perceber a presença da guarnição, o suspeito começou correr e entrou na residência.

Os PMs foram até ao local, onde conseguiram fazer um cerco policial na casa, adentraram no imóvel, e viram duas pessoas com uma grande quantidade de drogas. No bolso de um dos acusados estava uma quantia de 55 reais em espécie, provavelmente fruto do tráfico de drogas na região.

Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada das medidas cabíveis.