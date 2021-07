Após denúncia de violência doméstica, polícia apreende munições em Santa Rosa do Purus

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, 2° Pelotão de Destacamento de Santa Rosa do Purus, em operação conjunta com a Polícia Civil, na sexta-feira (23/07/2021), por volta das 11h38min, conseguiu apreender munições de cal. diversos.

A apreensão se deu após levantamento de informação, acerca de uma ocorrência de violência doméstica, sendo que o suspeito teria em posse munições sem à devida autorização legal.

Ato contínuo, os militares e civis diligenciaram e localizaram o suspeito, bem como as munições de calibres variados e acessório para recarregá-la.

Assim, foi dado voz de prisão em flagrante pelo delito de posse ilegal de munições e acessório para recarregamento, sendo que o autor foi levado à delegacia para os procedimentos de praxe.