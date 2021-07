Após flexibilização, Gladson revela ao ContilNet que vai discutir realização da ExpoAcre

Com a notícia de que bares e restaurantes poderão funcionar depois de meia noite em todo o Acre, a partir de um decreto lançado nesta sexta-feira (30), o governador Gladson Cameli disse que vai sentar mais uma vez com sua equipe para discutir a realização da ExpoAcre ainda em 2021.

“Se temos o número de ocupação de leitos despencando, a população sendo vacinada, é muito possível que a gente consiga realizar a festa”, disse o governador à reportagem do ContilNet.

Embora entusiasmado para a organização da feira, Gladson diz que depende de outro posicionamento da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.

“Estou apenas esperando outro posicionamento da Sesacre. Dependemos de uma avaliação criteriosa para que façamos a festa”, argumentou o chefe do executivo.

Essa é a segunda vez que Cameli fala sobre a ExpoAcre depois que o comitê lançou uma nota não recomendando a realização do evento, por conta das incertezas que giram em torno do cenário epidemiológico do Estado.

A reunião deve acontecer nesta próxima semana.