Após recorde nas Olimpiadas, Marta recebe mensagem emocionada de Pelé

A camisa dez brasileira se tornou a primeira mulher a marcar em cinco edições de Olimpíadas diferente. Ao todo, ela tem 12 gols e pode, ainda, ultrapassar Cristiane, que é a maior artilheira dos jogos com 14.

Em seu Instagram, o Rei publicou homenagens à craque brasileira.

“Oi, Marta Você deve estar dormindo neste momento, já que está do outro lado do mundo. Torço que você esteja sonhando com o que fez algumas horas atrás. Falando nisso, quantos sonhos você acha que inspirou hoje?”, elogiou, Pelé.

Além de comemorar o feito, ele não deixou de reconhecer a importância da jogadora na construção do sonho de pessoas que buscam reconhecimento.

“A sua conquista significa muito mais que um recorde pessoal. Ela simboliza a esperança de um mundo melhor, em que as mulheres conquistam muito mais espaço. Esse momento inspira milhões de atletas de tantas outras modalidades esportivas, de todos os lugares do mundo, que lutam por reconhecimento. Parabéns pela sua trajetória. Parabéns, pois você é muito mais que uma jogadora de futebol. Você ajuda a construir um mundo melhor com os seus pés” completou Pelé.