Após reportagem do ContilNet, MP-AC investiga PMs flagrados agredindo homem na capital

O Ministério Público do Acre (MPAC) decidiu abrir um procedimento investigatório criminal para apurar a conduta de policiais militares que foram flagrados agredindo um homem no bairro Cadeia Velha, no último dia 27 de junho.

SAIBA MAIS: Vídeo: crianças assistem homem sendo agredido por PMs no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco

Um vídeo foi divulgado pela reportagem do ContilNet e usado como base da denúncia no órgão.

Nas imagens, é possível perceber que crianças acompanharam toda a cena.

A investigação será feita pela promotora Maria Fátima Ribeiro Teixeira, titular da Promotoria de Justiça Especializada de Controle Externo da Atividade Policial.

“Existe a necessidade de serem investigados os fatos noticiados, havendo elementos suficientes para abertura de procedimento investigativo próprio. Tal situação exige pronta atenção do Ministério Público, e caso constatada sua veracidade, justifica eventual responsabilização de seus autores na seara criminal e de improbidade administrativa”, diz um trecho da publicação da decisão no Diário Eletrônico do órgão.

Confira o vídeo: