Aprovado PL que obriga a divulgação de canais de denúncia de violência contra a mulher

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, 1, o PL 2860/2020 da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) juntamente com outras parlamentares, que prevê novas normas de divulgação de canais de denúncia de violência contra a mulher (Disque 180) e de violações de direitos humanos (Disque 100).

Pelo texto aprovado, estabelecimentos comerciais situados à margem de rodovias e em estabelecimentos como supermercados, hotéis, bares, restaurantes, casas noturnas, academias de ginástica e clínicas dermatológicas, serão obrigados a divulgar os dois canais de denúncia com placas.

Além disso, o PL prevê que pelo menos 25% dos veículos de transporte público urbano ou interestadual tenham placas informativas dentro e fora do veículo.

Só em 2020, o Brasil registrou 105.821 denúncias de violência contra a mulher. No Acre, a cada quatro horas, uma acreana foi vítima de violência. Foram 1.964 denúncias registradas ano passado no estado.

“É muito importante que esses canais de denúncia sejam popularizados. Uma pessoa que presencia uma violência contra mulheres ou mesmo vivencie essa violência, precisa saber para onde ligar. Por isso, a necessidade de uma grande campanha no país para divulgarmos esses telefones. O número de violência contra as mulheres tem aumentado muito, especialmente durante a pandemia, quando as mulheres ficaram mais tempo convivendo com seus agressores”.