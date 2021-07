Aquecimento bruto: técnico dá tapas em judoca alemã e chama a atenção

Uma cena na disputa do judô feminino até 63 kg chamou a atenção das redes sociais. Antes de entrar no tatame em Tóquio, a judoca alemã Martyna Trajdos recebe uma forte chacoalhada de seu treinador, que a segura pelo kimono, e na sequência leva dois tapas no rosto. A motivação bruta chamou a atenção das redes sociais e o vídeo viralizou.

Para tranquilizar os internautas, Martyna utilizou o Instagram para tranquilizar os seguidores que passaram a questionar o método agressivo adotado pelo técnico Claudiu Pusa antes da luta contra a húngara Szofi Ozbas.