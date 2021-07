Arbitragem para 2ª rodada do estadual está definida

O departamento de arbitragem da Federação de Futebol do Acre (FFAC) divulgou na tarde desta segunda-feira (12) a escala dos profissionais que trabalharão na rodada deste meio de semana, na Arena da Floresta, pela segunda rodada do returno do Campeonato Acreano 2021.

No primeiro jogo desta quarta-feira, às 17h, as equipes do São Francisco e Plácido de Castro terão no apito Marcelo Oliveira, auxiliado por Renner Santos e Jean Carlos. O quarto árbitro será Josué França.

Na partida de fundo, às 19h, o Galvez busca a primeira vitória diante do Humaitá. Fábio Santos apita o confronto, auxiliado por Fabio Nascimento e Verônica Severino. Djailton Santos será o quarto árbitro.