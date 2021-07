Assantantes entram em loja no AC, tentam render clientes e são baleados por policial que estava no local

Os assaltantes Antônio Carlos Siqueira da Silva Junior, 23 anos, e Lucas da Silva Rocha, 18 anos, foram feridos a tiros após uma tentativa de assalto, na tarde deste sábado (3), na rua Nova, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a dupla de criminosos chegou no local em um veículo não identificado, entrou na loja e tentou render os clientes de uma loja que faz chaves, porém, um policial penal estava no local e reagiu ao assalto, conseguindo balear os dois bandidos, que ainda trocaram tiros com o agente de segurança.

Um dos meliantes ficou caído em via pública. Já o outro, mesmo ferido, conseguiu correr a pé e com ajuda de um mototaxista foi levado até a residência do próprio pai, que fica no bairro João Eduardo 2, na região da Baixada da Sobral. Um dos disparos ainda chegou a quebrar uma porta de vidro do comércio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os os primeiros atendimentos e encaminhou Antônio para o pronto-socorro de Rio Branco. Ele foi ferido com três tiros nas costas. Já na residência no bairro João Eduardo, Lucas também acionou o Samu, que encaminhou o jovem ao pronto-socorro de Rio Branco. Lucas foi atingido por um tiro no tórax que transfixou o corpo. Ambos foram levados ao PS em estado de saúde gravíssimo.

As vítimas e o policial penal se apresentaram na Delegacia de Flagrantes (Defla), onde registraram um boletim de ocorrência e o fato foi denunciado à Polícia Civil.

O caso está sendo investigado por agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).