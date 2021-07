Associação pede desculpas por mobilização desnecessária por motorista ‘desaparecido’

Neste domingo (11), a Associação dos Motoristas de Aplicativos do Acre (Amapac) divulgou uma nota de esclarecimento pedindo desculpas aos moradores do conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco, pelas acusações feitas com relação ao suposto sumiço do motorista de aplicativo Thalys Bruno Silva de Souza.

Na nota, a categoria explica que eles não tiveram envolvimento algum com o motorista que estava “desaparecido” desde a última sexta-feira (09), e que reapareceu depois de descobrirem que, supostamente, ele estava em uma colônia. “Ressaltamos que não tivemos qualquer envolvimento com o motorista e que lamentamos profundamente a sua atitude que levou a categoria a uma mobilização desnecessária”, destaca a nota.

A associação também pediu desculpas pela mobilização que resultou no fechamento da Ponte Metálica, no centro, e agradeceu a disponibilidade e empenho da Polícia Militar que se dedicaram no caso.

Confira a nota na íntegra:

————

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Associação de Motoristas de Aplicativos do Acre AMAPAC, vem por meio desta, esclarecer e pedir desculpas aos moradores do Conjunto Habitacional Cidade do Povo (CDP).

Nos dias 09 e 10 do mês recorrente, os motoristas por Aplicativos foram mobilizados a entrar na localidade afins de buscar pelo motorista desaparecido, fazendo carreata dentro do referido local. E posteriormente no dia seguinte vindo a fechar a ponte metálica, para chamar a atenção do poder público.

A AMAPAC repudia firmemente a atitude do motorista THALIS BRUNO.

A AMAPAC vem a público se desculpar com todos os motoristas e pessoas que tenham se sentido prejudicada pela atitude do motorista. Ressaltamos que não tivemos qualquer envolvimento com o motorista e que lamentamos profundamente a sua atitude que levou a categoria a uma mobilização desnecessária.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer grandemente todo o empenho da PM-AC no caso, e todo apoio dado por parte dos profissionais da instituição policial.

Atenciosamente, a Direção.