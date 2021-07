Associação dos Defensores do Acre lançam campanha nacional de combate ao racismo

Nesta segunda-feira (12), a Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Acre (Adpacre), em conjunto com a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep), realiza o lançamento da campanha temática “Racismo se combate em todo lugar – Defensoras e Defensores pela equidade racial”, que ocorre em todo território nacional.

A programação, que ocorrerá de forma totalmente online com transmissão via Instagram da @adpacre nos dias 12, 15 e 16 de julho, visa promover discussões acerca de pautas relacionadas às questões de cor/raça e de políticas públicas voltadas a povos tradicionais, indígenas, negros e quilombolas.

A live de abertura acontecerá nesta segunda, às 19h30, e contará com a presença da presidente da Anadep, Rivana Ricarte, da presidente da Adpacre, Aryne Cunha, e dos membros da Comissão de Igualdade Político-Racial, Rafael Pinto e Cláudia Aguirre.

POR QUE FALAR SOBRE O RACISMO?

De acordo com dados de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pessoas negras tem 2,7 vezes a mais de chances de serem vítimas de assassinato. Além disto, o Atlas da Violência registrou, na última pesquisa feita em 2018, que 75,7% das pessoas mortas no país eram de cor negra.

Tendo em vista estes números, dispostos na cartilha da Anadep, a ideia da campanha é fazer com que a população em geral conheça um pouco mais sobre os instrumentos legais na promoção da equidade racial, bem como sobre como a Defensoria Pública pode atuar com relação a casos de racismo.