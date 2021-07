Atividades retornam em grande estilo no Teatro dos Náuas com apresentação de alunos do Conservatório Musical

Um espetáculo com grandes talentos cruzeirenses!! Assim foi a apresentação do Coringa, realizado pelo Conservatório de Música do Juruá, na última sexta-feira no teatro dos Náuas em Cruzeiro do Sul.

Como já era prometido, durante a divulgação do espetáculo, quem esteve presente à apresentação, pôde assistir um show à parte com luzes e som de qualidade, como Cruzeiro do Sul nunca viu. “Aqui no Vale do Juruá, quanto talento nós estamos descobrindo, só falta uma chance. Então essa noite mágica é pra mostrar para todo o estado do Acre que Cruzeiro do Sul mostra a cultura de uma forma diferente”, disse Iverson Bueno, coordenador do Conservatório Musical.

Com mais de duas horas de apresentação, os alunos do conservatório puderam vivenciar a experiência de um grande espetáculo, após passar meses sem apresentações presenciais devido a pandemia.

A jovem Evelyn teve a experiência de voltar ao palco agora solando. “Está sendo emocionante porque a estrutura que está sendo esse show é incrível”, elogiou.

O nervosismo não fica só para quem vai se apresentar, mas também para quem fica na plateia, apreciando um bom show com um repertório variado. O empresário Adriano Medeiros veio prestigiar a filha Loren Medeiros e fala da satisfação em ver as crianças do conservatório se apresentando novamente. “Pra mim é uma alegria ver minha filha cantando, brincando , saudável e essas crianças interagindo lá no conservatório, aprendendo a tocar instrumentos com certeza só vai dar uma qualidade de vida melhor para essas crianças”.

FOTOS