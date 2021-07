Ativista no AC alerta comunidade LGBTQIA+: “Cuidado com quem vocês levam para suas casas”

O presidente do Fórum de ONGs LGBTQIA+ do Acre, ativista Germano Marino, fez um alerta aos membros do grupo no Acre, em seu perfil no Facebook, nesta quarta-feira (21).

Ele pediu aos colegas de sigla que tenham cuidado ao levar alguém para dentro de suas casas.

“Meus amigos LGBTQIAP+, muito cuidado ao levarem pessoas estranhas pra suas casas”, escreveu.

“O mundo está muito perigoso e a violência é bastante assustadora. Não seja uma vítima em potencial para esse perigo”, finalizou.

Estatísticas

Atualmente, no mundo, o Brasil lidera os índices de violência e assassinato contra homossexuais e pessoas trans.