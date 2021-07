Atleta acreano vence luta de MMA no Rio de Janeiro e é campeão do Shooto Brasil

O acreano Wendel Almeida, 26 anos, lutador de MMA, da academia “Team Índio Fight”, de Rio Branco, venceu, na noite de sábado (24), mais uma luta e se tornou campeão do Shooto Brasil, no Rio de Janeiro. Foi sua terceira luta e terceira vitória.

Almeida venceu o amazonense Herbeth “Urso Branco”, de 19 anos de idade e que continua com zero vitória em seu cartel. A luta foi de três “rouds”, com cinco minutos cada, e o acreano venceu em todos eles e ganhou a luta por unanimidade entre o juízes.

A história de Wendel é também de muita determinação e superação. O atleta é filho de Francisco Galdino, acreano de origem indígena, nascido na região do Envira. Galdino sonhava em ser lutador e chegou a participar de alguns campeonatos, mas sem o apoio necessário para frequentar grandes academias, acabou por desistir e passou a investir no filho, treinando-o no quintal de casa.

“Toda a base de preparação que ele tem, aprendeu com o pai, em casa. A academia deles era o quintal de casa”, informou um amigo da família.

Hoje, Wendel mora no Rio de Janeiro e treina nas melhores academias. Já foi campeão brasileiro e participou de vários outros torneios, sempre com boa pontuação. No MMA profissional, já com três vitórias, está se cacifando cada vez mais para os grandes torneios internacionais e a caminho de se tornar também mais um astro desta modalidade.