Auxílio emergencial: Caixa antecipa pagamentos da 4ª parcela; veja o calendário

O governo federal decidiu antecipar a 4ª parcela do auxílio emergencial nesta quinta-feira (15). Os pagamentos, antes previstos para começas no dia 22 de julho, iniciarão neste sábado, dia 17, para informais inscritos no CadÚnico. Decisão foi publicada no Diário Oficial da União.

Com isso, tanto quem não é do Bolsa Família quando os demais, receberão a 4ª parcela até 30 de julho. Os saques iniciam no dia 2 de agosto e vão até o dia 18. Até o momento, são 39,3 milhões de famílias foram contempladas pelo programa em 2021. Na segunda-feira (5), o governo anunciou mais três meses de pagamentos.