Avião russo com cerca de 17 pessoas a bordo desaparece na Sibéria

Um avião russo de passageiros Antonov An-28 levando cerca de 17 pessoas a bordo desapareceu dos radares nesta sexta-feira enquanto sobrevoava a região de Tomsk, na Sibéria, disseram agências de notícias russas e autoridades locais.

O voo, que ia da cidade de Kedrovy, na região de Tomsk, até a capital regional de Tomsk, levava entre 13 e 17 passageiros, disseram as agências de notícias Tass e Ria, citando autoridades locais.

Os relatos vêm menos de duas semanas depois de um avião similar, um Antonov An-26, cair em um penhasco em meio à baixa visibilidade na remota península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, matando todas as 28 pessoas a bordo.

Um Antonov-28, do mesmo tipo que desapareceu sobre Tomsk, atingiu uma floresta em Kamchatka em 2012, num acidente que matou 10 pessoas. Investigadores disseram que os dois pilotos estavam bêbados no momento do acidente.

Os padrões de segurança da aviação russa melhoraram nos últimos anos, mas acidentes, especialmente os que envolvem aviões antigos em regiões distantes, não são incomuns.